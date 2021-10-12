В отдел полиции поселка Солнечный обратился 36-летний саратовец с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

В заявлении мужчина пояснил, что потерял свой рюкзак, в котором находилась банковская карта. Спустя некоторое время мужчине пришло оповещение о списании денежных средств со счета. Сумма ущерба составила 1526 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 30-летний ранее неоднократно судимый саратовец. Он расплатился чужой банковской картой в одном из кафе-бистро. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.