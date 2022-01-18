В Заводской отдел полиции обратился руководитель группы по предотвращению потерь одного из магазинов спортивных товаров с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Мужчина сообщил, что неизвестный похитил две мужские куртки Columbia и Nike общей стоимостью 9 591 рублей.

Подозреваемым оказался 49-летний безработный саратовец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался, что продал куртки неизвестным за три тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Горожанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.