Суд отправил лечиться 43-летнего саратовца, на которого завели уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью и надругательство над телом умершего. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что днем 8 января 42-летний мужчина начал бить свою 40-летнюю сожительницу в квартире дома на улице Некрасова предметами по голове и телу, а также резать ее. Крики потерпевшей о помощи услышала соседка, которая позвала на помощь родственников пострадавшей, проживающих в этом же подъезде.

Специалисты экстренных служб вскрыли входную дверь, полицейские зашли внутрь, но помочь гражданке уже не смогли. Она скончалась от полученных ранений. Судебно-медицинская экспертиза показала, что гражданка получила 106 телесных повреждений, а 18 из них нанес посмертно.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза подтвердила, что гражданин не мог осознавать, что он творит из-за психического расстройства.

Теперь он пройдет лечение в стационаре.