В Саратове в полицию обратился мужчина и сообщил об угоне своего автомобиля «ВАЗ-211440». По его словам, машина находилась без присмотра у дома на улице 2-я Прокатная. Об этом сообщает ГУ МВД.

Машина нашлась на 4-ом Строительном проезде. В результате работы эксперта-криминалиста был установлен подозреваемый.

Вскоре был задержан 22-летний житель Саратовской области, работающий в Ивановской области. Мужчина признался и пояснил, что угнал машину чтобы добраться до своей дачи.

Расследуется уголовное дело.