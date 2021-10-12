В Саратове в полицию обратился работник автомойки и сообщил полицейским, что его 30-летний знакомый угнал его «ВАЗ-21093». Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

—Сотрудники полиции на пр. Космонавтов обнаружили угнанную машину с повреждениями, характерными для ДТП. Сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции доставлен ранее судимый гражданин. Он рассказал, что ночью находился на работе у заявителя, после того как автовладелец уснул, взял ключи и уехал. А повреждения на машине объяснил тем, что врезался в ограждение, — сообщают в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.