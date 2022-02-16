В Кировский отдел полиции Саратова обратилась 49-летняя женщина.

Горожанка рассказала, что, находясь дома, у ее сына и сожителя возник конфликт, а когда заявительница вступилась за родственника, мужчина начал высказывать ей угрозы убийством с ножницами в руках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлен 41-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Горожанин признался в содеянном, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.