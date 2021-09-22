Во Фрунзенский отдел полиции обратился саратовец с заявлением о краже имущества. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам заявителя, из здания на улице Горького, 30 неизвестный похитил чугунную лестницу. Ущерб оценили в семь тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по подозрению в краже. Подозреваемым оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Он объяснил, что похищенную лестницу сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил.

Саратовцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.