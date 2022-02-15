В отдел полиции Ленинского района Саратова обратился представитель магазина бытовой техники и сообщил, что 11 февраля примерно в 19:00 неизвестный похитил из торгового зала ноутбук стоимостью 35 410 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.

В отдел полиции доставили 20-летнего подозреваемого.

Мужчина во всем признался и сообщил, что похищенное в тот же день сдал в ломбард за 26 000 рублей. Денежные средства потратил на личные нужды. Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.