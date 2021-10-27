В полицию с заявлением о краже обратилась 82-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам пенсионерки, у дома на улице Азина неизвестные похитили ее сотовый телефон, который находился в сумке-тележке. Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба – десять тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 41-летнего гражданина. Мужчина сознался в содеянном, но уже успел заложить телефон.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.