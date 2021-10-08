В полицию обратилась жительница Заводского района Саратова с сообщением о краже денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Женщина рассказала, что обнаружила пропажу карты. После этого она выяснила, что с нее списали 150 тысяч рублей.

Следственный отдел возбудил по данному факту уголовное дело. В отдел полиции был доставлен подозреваемый — им оказался сожитель женщины. Он признался в содеянном, объяснив, что знал пинкод от карты и снял деньги в банкомате.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.