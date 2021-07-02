В Саратовской области следователи организовали проверку по сообщению, размещенному в средствах массовой информации о мужчине, который управлял авто, усадив с собой ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Один из горожан 1 июля в 19:15 в поселке Юбилейный ехал по Усть-Курдюмской улице и увидел, как водитель Nissan Qashqai с номерами О515СХ64 вел авто, а на его коленях сидела маленькая девочка и держалась за руль.

Организована доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.