Полиция Саратова раскрыла кражу электросамокатов, которые произошли с разницей в несколько часов. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Первый из них, 25-летний рецидивист, рассказал, что взял транспорт и поехал кататься. Он думал найти деньги внутри устройства, но их там не оказалось. Парень ехал по Заводскому району, где есть его знакомые, вспоминал маму и папу. Его добычей стал самокат стоимостью 43 тысячи рублей. Молодого человека задержали у дома №38 на Соборной улице.

Следом правоохранители поймали 49-летнего мужчину. Он рассказал, что взял самокат стоимостью 14,5 тысячи рублей, чтобы покататься, а потом продать.

Всего с начала апреля раскрыто четыре кражи электросамокатов. За данное правонарушение грозит два года лишения свободы.