В Саратове вырос спрос на бьюти-услуги среди мужчин- на 12%.

В частности на мужской маникюр и педикюр — на 42%.

Средняя стоимость первой услуги составила 550 рублей.

А еще на 53% вырос спрос на мужскую депиляцию и эпиляцию.