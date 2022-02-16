Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове мужчины стали чаще делать маникюр РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове мужчины стали чаще делать маникюр По Новости Саратова - 16.02.2022 127 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове вырос спрос на бьюти-услуги среди мужчин- на 12%. В частности на мужской маникюр и педикюр — на 42%. Средняя стоимость первой услуги составила 550 рублей. А еще на 53% вырос спрос на мужскую депиляцию и эпиляцию. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области на карантин по ОРВИ закрыты 65 школ Выпуск Константина Ивлева из Саратовской области выйдет сегодня на канале «Пятница!» Три муниципальных образования в Саратовской области будут ликвидированы ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области на карантин по ОРВИ закрыты 65 школ Новости Саратова - 16.02.2022 0 Сегодня, 16 февраля, на карантин в Саратовской области закрыли еще 65 школ. В региональном министерстве образования уточняют, что из-за ОРВИ закрыты три детских сада, а... Выпуск Константина Ивлева из Саратовской области выйдет сегодня на канале «Пятница!» 16.02.2022 Три муниципальных образования в Саратовской области будут ликвидированы 16.02.2022 По подозрению в убийстве брата задержан 60-летний саратовец 16.02.2022 Саратовец стащил у женщины кошелек во время пьяного застолья 16.02.2022