В понедельник, 27 апреля, у дома №88 на проспекте Строителей 27-летний мужчина на «Ладе Гранте» попался сотрудникам ГИБДД. Выяснилось, что автомобилиста 2 апреля обязали растонировать стекла машины, однако он не исполнил требования.

Ленинский районный суд назначил ему наказание виде административного ареста на 10 суток.

В Госавтоинспекции напомнили, что водителям за тонировку грозит штраф 500 рублей, а также вручается требование об устранении нарушения. При повторной остановки автомобилист привлекается к административной ответственности, а за не выполнение законного требования может раскошелиться от 500 до тысячи рублей или быть арестованным до 15 суток.