В Саратове на 2 дня закрыли троллейбусный маршрут № 7

В Саратове временно приостановлено движение тролллейбуса-«семерки».

С 8:00 среды 26 ноября в Саратове прекращена работа троллейбусного маршрута № 7. Остановка движения связана с проведением плановых работ на тяговой подстанции № 19, обеспечивающей электроэнергией контактную сеть.

Как сообщает телеграм-канал «Саратов транспортный», возобновление движения троллейбусов на данном маршруте запланировано на птницу 28 ноября с 8:00 утра.

На период невыхода на линию электротранспорта пассажирам рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами городского общественного транспорта.

Ольга Сергеева