Саратовская область выходит на траекторию устойчивого экономического развития. Об этом сегодня, 31 августа, рассказал председатель правительства Роман Бусаргин.

Саратовская область восстанавливается после пандемии. Об этом говорит рост потребительского рынка и внешнеторгового оборота. Первый показатель по итогам шести месяцев составил 209,1 млрд рублей, второй — 1,293 млрд долларов США, что больше на 62%.

Помимо этого, индекс производства вырос на 18,9%. Также положительная динамика отмечается в строительстве — с начала года возведено 374,2 тысячи квадратных метров жилья.

Бусаргин рассказал, что в планах — обеспечить объем валового регионального продукта свыше триллиона рублей к 2023 году.