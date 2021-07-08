Сегодня, 8 июля, в Саратове на Кумысной поляне открыли отремонтированный родник. В этом мероприятии принял участие министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Здесь обновлен фасад, объект выкрашен, на его беседку установлена новая крыша, уложена плитка, забетонированы дорожки. Есть все условия для отдыха горожан. Вода соответствует требованиям СанПиНа, летом его посещают до 200 человек.

Отметим, что всего на территории парка находится 25 родников. За два годами силами министерства благоустроено десять из них, но работа продолжается. В будущем планируется благоустроить все родники. Большую помощь для благоустройства родников оказывают студенты местных вузов. Благодаря ним приведены в порядок родники «Богатырский», «Татарский», «Малиновый», «Серебряный» и тот, кто находится на территории «Королькова сада». Установлены лавочки, информационные таблички с анализами качества воды, покрашены фасады мемориалов.