Накануне, 7 апреля, в Волжском районе Саратова прошла установка контейнеров для раздельного сбора мусора в рамках нацпроекта «Экология».

Так, корреспондент интернет-издания «Новости Саратова» понаблюдал за процессом размещения специальных контейнеров на мусорной площадке по Актюбинской, 1.

Начальник отдела по работе с операторами ТКО Денис Ефимов пояснил, что для удобства жителей контейнеры отличаются по цветам. Желтые предназначены для «сухих» отходов, а темно-серые для «смешанных». Также на контейнерах размещены наклейки с информацией о виде отходов, для которых они предназначены.

— До конца апреля планируется установить около 2,5 тысяч мусорных контейнеров на территории Кировского, Волжского, Фрунзенского и Октябрьского районов, — уточнил он.

Напомним, нацпроект разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.