Сегодня, 23 марта, саратовец пожаловался на кладку асфальта на Большой Горной.

Пользователь под ником Саша Иванов рассказал, что рабочие делают новое покрытие прямо в грязь.

В доказательство своих слов он опубликовал снимок с места событий.

