На дороге между поселками Солнечный и Юбилейный в Саратове сделано освещение.

Этот участок 12 января проверил лично глава Саратовской области Валерий Радаев.

Напомним, протяжённость участка – 3,5 километров улицы Тархова. С обеих сторон дороги было установлено 256 фонарей, их монтаж шел все новогодние праздники.

Валерий Радаев отметил: «Здесь удобная трасса, можно без пробок и светофоров попасть из одной части города в другую. Теперь безопасность обеспечена».

По словам главы региона, в Саратове реализуется большая программа по освещению улиц. В этом году планируется установить фонари на въездесо стороны Новоастраханского шоссе, а также на Южном подходе к аэропорту «Гагарин». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава Саратова Михаил Исаев доложил губернатору, как организована уборка снега. Сейчас на улицы выведена вся имеющаяся техника, снег убирают 1000 дворников. Мэрия потребовала от управляющих компаний, объектов торговли провести уборку своих территорий. Массово вывозить снег будут в ночное время. .

Радаев в связи с этим сказал: «Уделяйте особое внимание самым уязвимым местам города, на которые часто жалуются жители. должны видеть комплексную очистку города. Непогода может продлиться до конца недели, поэтому, где возможно, надо уже применять усиленную, роторную технику. Специальная контрольная группа должна постоянно ездить по городу, проверять расчистку».