Сегодня, 6 июля, в соцсети «ВКонтакте» саратовец опубликовал снимок необычного «водоема».

Пользователь под ником Victor L написал, что в невысыхающей с апреля луже на улице Емлютина начала образовываться своя экосистема.

При ближайшем рассмотрении- уже заметны ростки будущих камышей. Отрадно, когда сама природа в условиях множественных ограничений тяжёлого 2020 года сама делает шаг по направлению к человеку! — отметил мужчина.

Он сыронизировал, что вокруг водоема можно благоустроить парк или даже заповедник.