17 февраля в Саратове в Историческом парке «Россия – Моя история» начнет работу 5-й Агропромышленный Форум «САРАТОВ-АГРО. 2022».

Организатор мероприятия – Выставочный центр «Софит-Экспо» при поддержке Министерства сельского хозяйства Саратовской области. Среди информационны партнеров издательский Дом «Волга- Медиа».

Спонсор деловой программы 5-го Агропромышленного Форума «Саратов-Агро. 2022» — ООО «БАСФ» саратовское представительство.

«САРАТОВ-АГРО» — комплексное специализированное выставочное мероприятие, направленное на решение задач в сфере сельского хозяйства. Целью проекта является обмен передовым опытом, внедрение современных технологий в агропромышленное производство, развитие науки и инновационной деятельности в агропромышленном комплексе, создание эффективной коммуникационной площадки для подготовки саратовских сельхозпроизводителей к успешному началу нового сезона.

Межрегиональный Агропромышленный форум «Саратов-Агро» впервые был проведён в Саратове в 2018 году. За это время мероприятие стало авторитетной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы агропромышленного комплекса, демонстрируется современная сельскохозяйственная техника и оборудование.

В этом году в Форуме примут участие 83 компании из 16 регионов России: Волгоградской, Воронежской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Омской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ярославской областей, Алтайского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Чувашия.

На форуме будут представлены продукция и услуги для успешного проведения посевной кампании и эффективного ведения сельского хозяйства:

— семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур: ЭкоНива-Семена,ООО (Воронежская обл.), Русид, ООО (г. Краснодар), НИИСХ Юго-Востока ФГБНУ (г. Саратов), БАСФ, ООО (представительство в г. Саратов) и др.;

— удобрения, средства защиты растений: Апатит, АО (г. Балаково), Нанокремний плюс, ООО (г. Краснодар), Агро-Вита, ООО (г. Саратов), ШАНС, ГК (г. Саратов) и др.;

— запчасти к сельхозтехнике: Подшипник-Волга, группа компаний (г. Саратов), и др.;

— современная сельхозтехника и оборудование: Агротэк, ГК, ООО, (г. Саратов), Новатех, ООО (г. Саратов), Интертехника Трейд, ООО (г. Волгоград), Поволжская зерновая компания, ООО (г. Саратов), Агромаркет-Волга, ООО (г. Саратов) и др.;

— коммерческий транспорт: ТехноАльянс, ООО (г. Саратов), Моторком, ООО (г. Саратов), Саратовский автоцентр Камаз, ООО (г. Саратов), Автоцентр Газ-Лидер, ООО (г. Саратов).

— поставка ГСМ: ТК-Трейдинг, ООО (г. Саратов);

— поддержка малого и среднего предпринимательства: АО «Россагролизинг» (г. Москва), Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области, АО (г. Саратов), Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области (МКК «Фонд МСО») (г. Саратов) и др.

Неотъемлемой частью работы Форума станет деловая программа, в рамках которой состоятся следующие события:

17 февраля с 10:00 до 17:00

— Заседание коллегии министерства сельского хозяйства области: «Об итогах работы агропромышленного комплекса Саратовской области в 2021 году и задачах на 2022 год»;

— Зерновая конференция «Рынок зерна — новые возможности»;

18 февраля с 10:00 до 15:00

— Круглый стол «Проблемы и перспективы развития малых форм хозяйствования на селе»;

— Круглый стол «Развитие семеноводства в Саратовской области и обеспечение семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции сельхозтоваропроизводителей региона».

Подробности на официальном сайте организатора.