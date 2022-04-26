В результате увеличения приточности в Саратовское водохранилище Саратовская ГЭС накануне, 25 апреля, открыла первые водосбросы. Это свидетельствует о начале активной фазы половодья в районе Саратовского гидроузла.

Среднесуточный приток воды составил 18,8 тысяч кубометров в секунду. Уровень воды в верхнем бьефе в соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов поддерживается на отметке 28,0 м, уровень воды в нижнем бьефе – 17,5 м.

Пропускная способность гидросооружений Саратовской ГЭС составляет 53 тысячи м³/с. Максимальный расход воды во время весеннего половодья за всю историю эксплуатации гидростанции — 39,21 тысяч м³/с – был зафиксирован в 1979 году, при этом уровень воды в нижнем бьефе достиг отметки 23,17 м.