Сегодня, 28 января, в Саратове на карантин закрылись еще 15 учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Карантин вводят с 29 января по 4 февраля из-за распространения ОРВИ.
Закрываются учебные заведения:
— Русская православная классическая гимназия;
— Национальная (татарская) гимназия;
— Гуманитарно-экономический лицей (1 корпус);
— школа № 10;
— гимназия № 34;
— школа № 81;
— школа №14;
— школа № 51;
— Медико-биологический лицей;
— гимназия № 89;
— школа № 41;
— школа № 44;
— школа № 55;
— школа № 61;
— школа № 100.