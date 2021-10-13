По данным на 13 октября, из-за ОРВИ и ковида в Саратовской области закрыты 17 школ.

Также на карантин отправлены детский сад № 2 «Улыбка» в поселке Екатериновка, школа № 6 в Аткарске, а также восемь классов в шести школах, 40 групп в 34 детских садах, семь групп в четырех профорганизациях.

Также дистанционно из-за высокой заболеваемости ОРВИ работают 16 школ, Детский сад в селе Александровка 3-я, Калининского района, 51 класс в 20 школах, а также 17 групп в девяти детских садах.

В пяти ВУЗах Саратова на дистанционное обучение переведены 4037 студентов 208 групп.