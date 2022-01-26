С 27 января закрываются на карантин еще 5 учебных заведений Саратова.

В общей сложности, к настоящему моменту на карантине находятся 30 саратовских школ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, с завтрашнего дня на дистанционное обучение переведены следующие учебные заведения:

— гимназия № 4;

— школа № 18 (временно 2 смена лицея № 37);

— школа № 103;

— школа «Аврора»;

— вечерняя школа № 9.

В то же время, в пятницу, 28 января, занятия возобновляются в лицее № 3, который ранее был на карантине.