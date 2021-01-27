В Ленинском районе Саратова на крышу поезда с пешеходного моста упал мужчина, сообщает пресс-служба облспаса.

Сегодня около часа назад с пешеходного моста в районе остановочной платформы «Молодежная» на крышу поезда упал мужчина и, задев контактную электросеть, загорелся. Локомотив с пострадавшим на крыше проехал еще 100 метров до того, как остановился.

Спасатели областной и городской служб спасения при помощи альпинистского снаряжения сняли тело погибшего с крыши поезда для передачи следственно-оперативной группе.

На место выезжали спасатели областной и городской служб спасения, медики «скорой помощи» и полиция.

Обстоятельства выясняются.