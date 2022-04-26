На майские праздники в Саратове изменится график продажи проездных билетов.

В отделениях почты России рабочий день сократится на час 30 апреля, 2 и 8 мая. В пунктах продажи (МУПП «СГЭТ», ООО СПО «Спорт-Сервис» и ПлатежЦентра) 30 апреля рабочий день также станет на час короче.

В отделениях СГЭТ и на почте нельзя купить проездные билеты 1, 3 и 9 мая.

В пунктах СГЭТ билеты можно приобрести 2, 4, 7, 8 и 10 мая на Большой Казачьей, площади Орджоникидзе, в Детском парке, на 6-й Дачной и на Астраханской.

Без выходных проездные возможно купить на Московской, 58 в «Лотерейном центре».