Накануне, 9 апреля, на Набережной Космонавтов в Саратове началась установка гранитного постамента под памятник Петру I.

Как заявил глава областного центра Михаил Исаев, сам памятник Петру I, который прибудет из города Жуковский (Подмосковье), запланировано установить до 15 апреля. Кроме того, ожидается благоустройство сквера. В нем поставят фонари, лавочки, а при благоприятных условиях высадят зеленые насаждения.

Напомним, ранее в конкурсе среди скульпторов на разработку макета памятника Петру I победил Сергей Щербаков. В Саратове он известен своими работами в соавторстве с братом Андреем: «Сердце губернии», «Памятник студенту», «Молчащий колокол» и «Малолетним узникам концлагерей».