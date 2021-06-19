Сегодня, 19 июня, на четвертом причале саратовской набережной стартовала международная этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов».

90 делегатов — представители мордовской диаспоры, национально-культурных обьединений РФ, представители финно-угорских народов из Финляндии, Эстонии и других стран отправились в путешествие по городам Поволжья.

Свое напутствие выразил Александр Карьгин — первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

Мероприятие открылось концертом — звучали песни и танцы представителей различных народов.

Несколько десятков человек пришли посетить это мероприятие. А некоторые не удержались и сами пустились в пляс.