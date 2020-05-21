На набережной Космонавтов в Саратове сносят пристройку к кафе, сообщает пресс-служба администрации города.

Возле кафе «Старый город» начался демонтаж незаконной пристройки к кафе.

— В 2019 прокуратурой Волжского района была проведена проверка соблюдения земельного законодательства по данному адресу, в результате которой был выявлен факт самовольного занятия земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, со стороны ООО «Старый город», — рассказал заместитель прокурора Волжского района Саратова Алексей Черепанов.

Администрация Саратова подала иск в Арбитражный суд на владельца об освобождении незаконно занятого земельного участка.

— Решение суда вступило в силу. Должнику было дано 10 дней для добровольного исполнения. В этот срок он не исполнил, поэтому было возбуждено исполнительное производство, — рассказал начальник отдела судебно-правовой работы комитета правового обеспечения администрации муниципального образования «Город Саратов» Алексей Степанов.