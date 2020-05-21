На набережной Космонавтов в Саратове сносят пристройку к кафе, сообщает пресс-служба администрации города.
Возле кафе «Старый город» начался демонтаж незаконной пристройки к кафе.
— В 2019 прокуратурой Волжского района была проведена проверка соблюдения земельного законодательства по данному адресу, в результате которой был выявлен факт самовольного занятия земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, со стороны ООО «Старый город», — рассказал заместитель прокурора Волжского района Саратова Алексей Черепанов.
Администрация Саратова подала иск в Арбитражный суд на владельца об освобождении незаконно занятого земельного участка.
— Решение суда вступило в силу. Должнику было дано 10 дней для добровольного исполнения. В этот срок он не исполнил, поэтому было возбуждено исполнительное производство, — рассказал начальник отдела судебно-правовой работы комитета правового обеспечения администрации муниципального образования «Город Саратов» Алексей Степанов.
Вам заняться не чем????
Пока никто не видит из-за короны. Чья там вторая мёртвая половнка брудершафта? Чья дочка? Ага… Во-во….Расчистить конкурентов. И никто типа не видит. Поддержка малого бизнеса.
Не поделился? Или дочкин бизнес надо двигать?
экран снести к ебеням!
А в голову не пришло сносителям, заставить оформить как положено недвижимость и брать арендную плату городу, в бюджет. И другие налоги. Только сносить и умеет эта власть, строить это сложно. Сносить деревья, ларьки, минимагазины и т.д.