СУ СКР в отношении руководителя одного из отделов департамента ФГУП «Почта России» возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере, а в отношении ИП за дачу взятки.

В период времени с 19 июля 2019 года по 14 января текущего года руководитель одного из отделов департамента «Почта России» получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме 164 250 рублей за общее покровительство при заключении договоров на проведение геодезических работ для почты.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, расследование уголовного дела продолжается.