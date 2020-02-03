В саратовских школах на неделю продлен карантин. Об этом сообщает министерство образование.

Так, в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом с 4 по 11 февраля не будут работать школы Саратова, Энгельса, Балакова, Петровска, Ал-Гая, а также семь школ в Аткарском районе, семь — в Балашовском, по одной в Воскресенском, Дергачевском, Ершовском и Новоузенском, две — в Вольском, одна — в Духовницком, три — в Екатериновском и Самойловском, по четыре — в Краснокутском, Марксовском Хвалынском и Турковском, три — в Петровском, по пять — в Пугачевском и татищевском, по одной — в Романовском и Федоровском, по две — в Аркадакском. Перелюбском и Советском.

— В случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 процентов и более обучающихся обеспечивается приостановка учебного процесса. На время карантина школы продолжают учебный процесс дистанционно, — напомнили в ведомстве.