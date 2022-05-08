Сегодня, 8 мая, в Саратове состоялся торжественный парад в честь 77-летия Победы.

В составе колонн по площади прошли 20 подразделений гарнизона. Среди них находились военнослужащие, сотрудники Росгвардии, полиции, регионального МЧС, курсанты, юнармейцы и другие парадные расчеты.

Торжественную речь произнес губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

— Завтра со всей страной мы отметим годовщину Великой Победы. Этот праздник живет в наших сердцах как память о героизме предков, как главная святыня, — высказался глава региона.

Губернатор отметил подвиг бойцов Красной Армии, их мужество, беззаветную любовь к Родине.

— Сплоченность граждан – тот завет, который нам передали деды и прадеды. Единение перед любой угрозой – тот урок, который вынесло наше общество из четырех лет жестоких сражений. Патриотизм – незыблемая ценность, основа развития и созидания. Дорогие ветераны! Гордимся вами, равняемся на вас! Товарищи военнослужащие! Вы — несокрушимая мощь страны! Слава победителям! Слава защитникам! С наступающим праздником! — обратился к присутствующим Валерий Радаев.

Во время мероприятия выступили роты почётного караула Саратовского военного ордена Жукова Кразнаменного института войск Национальной гвардии РФ, отряда особого назначения института Росгвардии и творческие коллективы области.