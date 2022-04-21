В Саратовской области организована работа лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 41 рынке.

В 2022 году ветеринарными специалистами было осмотрено более 8 тысяч туш КРС, 22 тысяч туш свинины, около 104 тысяч тушек кур и 695 тушек кроликов. Проведено более 22 тысяч экспертиз молока и молочных продуктов, около 6 тысяч – яиц, около 27 тысяч — продуктов растительного происхождения, более 7 тысяч – рыбы и 728 экспертиз меда.

Кроме того, при проведении ветеринарно-санитарных исследований выявлено 1054 случая заболеваний, из них 172 случая дикроцелиоза, 787 случаев приходится на незаразные болезни и 136 – инвазионные.

Так, в свободную реализацию не допущено более 2 тонн мяса и субпродуктов, которые не соответствуют требованиям безопасности в ветеринарно-санитарном отношении.