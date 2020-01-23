Первое уголовное дело по факту распространения снюсов заведено в Саратове, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Табачная смесь была изъята в ходе рейда накануне новогодних праздников. Документы, подтверждающие безопасность снюса у продавца отсутствовали. Для прояснения ситуации следователи обратились в региональный минздрав, где им рассказали об вреде никотина для здоровья.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 уголовного кодекса, которая подразумевает ответственность за хранение с целью сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.