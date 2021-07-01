В здании на перекрестке улицы Горького и проспекта Кирова — культурном объекте местного значения «Дом Блюм, конец XIX века» сегодня ведутся строительные работы. Есть предположения, что сейчас идет строительство третьего этажа, что расходится с нормами о сохранении объектов культурного наследия.

Здесь находятся кафе «Кофе и шоколад», кондитерская Peche Mignon и Irish Papa’s Pub. Их владелец — Андрей Табояков.

В областном управлении по охране объектов культурного наследия никак это не прокомментировали, так как здание относится к объектам наследия муниципального значения.

Отметим, что сейчас местные власти стали заботиться о сохранении исторической части. При саратовской областной думе создан общественной градозащитный совет, который отстаивает права граждан на сохранение представляющей ценность исторической застройки.

Председатель ГД Вячеслав Володин выступал с инициативой обращать внимание на сохранение облика проспекта Кирова и засилие вывесок с иностранными названиями.

Отметим, что администрация Саратова и областное управление по охране объектов культурного наследия считают, что даже киоски печатной продукции, стоящие в радиусе сотен метров, нужно сносить из-за «вреда» таким

объектам. А несанкционированное строительство и разрушение целостности архитектурной постройки остается без внимания. И возможно, строительные работы на объекте «Дом Блюм» усугубляют также и так плачевное состояние бывшей гостиницы «Россия».