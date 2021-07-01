Вчера, 30 июня, мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о том, что на улице Радищева предприниматель начал сам сносить незаконно установленные ларьки.

Речь идет о павильонах с вывесками «Цветы», «Добрая буренка» и «Горячие закуски. Напитки». В феврале по решению Волжского районного суда Саратова по иску администрации областного центра на их владельца была возложена обязанность демонтировать нежилые помещения.

Это произошло только после того, как судебные приставы отключили электричество в объектах.