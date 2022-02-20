Для проведения уборки улиц от снега в ночь с 20 на 21 февраля с 20.00 запланировано ограничение движения и парковки на пересечении улиц Чехова и Мамонтова в Саратове.

В понедельник 21 февраля с 08.00 мероприятия по уборке продолжатся на улице Мира от улицы Одесская в сторону 1-го Международного проезда.

Расчистка парковочных карманов будет осуществляться на улице Чернышевского от улицы Московская до улицы Большая Горная.

В случае необходимости, машины, мешающие уборке, будут эвакуированы.

За прошедшие сутки на штрафстоянки увезли 10 автомобилей, — сообщили в пресс-службе мэрии Саратова.