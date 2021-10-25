Пресс-служба мэрии сообщает, что в Саратове утвердили программу по сохранению объектов культурного наследия. Она рассчитала до 2024 года.
На программу выделят более 46,5 млн рублей. По словам мэра Михаила Исаева, в 2022 году разработают проекты охранных зон следующих объектов культурного наследия:
— «Школа, 1946 г, 1949 г»;
— «Мужское начальное городское училище кон. XIX в»;
— «Детский сад, 1953 г»;
— «Кинотеатр «Темп», 1931 г».
Также будет разработана документация на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия в центре Саратова:
— «Ансамбль зданий Бельгийского общества трамваев, 1887 г, 1908 г, , арх. Ю.Н. Терликов, М.Г. Зацепин»;
— «Дом А.И. Крафта, кон. XIX в, арх. П.М. Зыбин»;
— «Училище народное», нач. ХХ в, арх., М.А. Плотников».
Также в программу попадает объект культурного наследия — «Детский сад № 12, 1951 г».