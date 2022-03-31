В Саратове на стилобатах (общий цоколь, соединяющий несколько зданий) можно будет размещать детские площадки и места отдыха.

Как сообщила руководитель комитета по архитектуре областного центра Анастасия Пузанова, по новым правилам застройки в Саратове на одну квартиру в новостройке должно приходиться одно место для машины у МКД.

В таком случае на придомовой территории невозможно разместить места отдыха и паркинг.

Стилобаты выручат с размещением на них, например, детских площадок.

По мнению Пузановой, такое решение оптимально в условиях плотной городской застройки.