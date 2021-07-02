В Саратове в связи с проведением ремонтных работ на коммуникациях с 10:00 3 июля до 17:00 4 июля закрывают проезд на перекрестке улиц Большая Горная и Степана Разина.

Автобусы № 6, № 11, № 53, № 75 будут ехать к Сенному рынку в объезд по улицам: Большая Горная – Степана Разина – Посадского – Астраханская и далее по схеме движения.

Автобусы маршрутов № 15, № 31 будут объезжать в направлении к Сенному рынку по улицам: Большая Горная – Степана Разина – Посадского– Астраханская – Большая Горная и далее по схеме движения.