Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время сегодняшнего визита на рынок «Юбилейный» в Саратове предложил вернуть ярмарку на Театральной площади.

Он отметил, что рынок популярен у горожан и предложил чиновникам вместе с Роспотребнадзором вернуть ее.

Зампред регионального правительства Роман Ковальский отметил, что в «Юбилейном» местные производители имеют бесплатные торговые места, и цены там ниже, чем на других рынках. За два месяца было создано более 380 торговых мест во всех районах.

Еще одной важной задачей для правительства остается сохранение собранного урожая. Поэтому вкладывают деньги в расширение складов. Господдержка также оказывается производителям муки, хлеба, масла подсолнечного, сахара.