Сегодня, 22 апреля, на Волжской улице возле трамвая «Семен» открылся «Moscow InfoCafe».

«Moscow InfoCafe» является мобильным туристским информационным центром. Его открытию способствовало взаимовыгодное сотрудничество между Саратовом и Москвой.

Как отметили в региональном комитете по туризму, организаторами выступают комитет по туризму Саратовской области, АНО «Туристский информационный центр Саратовской области» и Комитет по туризму Правительства Москвы.

Поучить бесплатную консультацию в ТИЦ «Moscow InfoCafe» туристы смогут с 22 по 30 апреля с 12 часов дня до 8 вечера.