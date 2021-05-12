Сегодня, 12 мая, на улице Яблочкова в Саратове ветхое дерево рухнуло на припаркованные автомобили и повредило их.

В мэрии сообщили, что зеленое насаждение, мешающее проезду, уберут. А во избежание подобных ситуаций муниципалитет обследует старые деревья и «с признаками аварийности», а также мероприятия по их оздоровлению или обновлению зеленых насаждений.

Результаты обследований выносятся на комиссию по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений, где принимается коллегиальное решение о дальнейших действиях.

На улице Яблочкова пройдет дополнительное обследование деревьев, результаты которого будут представлены на «зеленую комиссию».

Граждан призывают при обнаружении деревьев с признаками аварийности обращаться в администрацию района или в управление по охране окружающей среды и зеленых насаждений по телефонам: 26-09-02, 26-45-62.