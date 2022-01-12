Накануне, 11 января, состоялось первое в наступившем году заседание административной комиссии Саратова, где было рассмотрено 150 дел. К ответственности было привлечено 3 юридических лица. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, ООО «ПКП «Теплосфера» заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей за

нарушение срока проведения земляных работ. За невыполнение требований к

размещению вывесок вынесены предупреждения 2 юридическим лицам.

20 ИП были привлечены к ответственности за нарушение правил оформления некапитальных нестационарных сооружений, невыполнение требований к размещению вывесок и осуществление незаконной торговли и оказания услуг.

Правонарушения 79 физических лиц касаются незаконной торговли, расклеивания объявлений, размещения транспортных средств на зеленых зонах, создания препятствий для подъезда к местам накопления отходов, самовольное изменение внешнего вида фасадов нежилых зданий. Больше всего нарушений связано с незаконной торговлей – 32 случая.

Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 300 тысяч рублей.