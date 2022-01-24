Бродячие собаки напали на жительницу Саратова Юлию Дружинину и ее 4-летнюю дочь 12 января в Заводском районе.

По рассказу самой женщины, стая была большой — не менее 12 собак.

Рядом с местом нападения на улице Огородной есть садик и поликлиника. Сами животные обитают тут же: кто-то построил им даже домик под балконом дома 87В. Недалеко, на Ростовском проезде, 9/15, — и место кормежки псов — мусорка.

— Две собаки тащили меня за куртку и две дочь в разные стороны. Между ногами путались еще куча. Кидались дочке в лицо. Мне куртку порвали. Мы просто шли с утра в садик. Надеюсь, доча не начнет заикаться. Она очень сильно напугалась, и у нее началась истерика. У меня от страха пропал голос. Теперь я не вожу ребенка в сад, боясь нападения. Хорошо, люди довели до дома, — вспоминает пережитой ужас Юлия.

Женщина спрашивает: когда же закончится этот кошмар? Неужели надо дождался трагедии как в Забайкалье, где собаки растерзали 7-летнюю девочку….

Напомним, на вопрос с бродячими животными уже отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик заявил, что проблему надо решать. Однако не бросаться при этом в крайности.