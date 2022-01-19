Сегодня, 19 января, в Саратовской облдуме на заседании комитета по бюджету и налогам депутаты обсуждали поправки в бюджет на 2022 и 2023-24 годы. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Допдоходы областного бюджета за счет федеральных денег на 2022 год составят 1763,4 млн рублей.

Расходы областного бюджета увеличиваются в целом на 3486,6 млн. рублей. 1 млрд рублей направят на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 1000,0 млн рублей, районам области на социально значимые расходы добавят 587,1 млн рублей. Еще 30 млн рублей направят на совыплаты на обустройство жилья для детей-сирот.