Сегодня, 10 сентября, в Саратове начал работу новый трамвайный маршрут № 9Д «Детский парк — пос. Комсомольский».
Маршрут объединил центр города и отдаленную часть Заводского района.
Напомним, это часть масштабной модернизации системы городского электротранспорта, которая реализуется при поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.
Новый маршрут связал центр города с одной из самых отдаленных частей Заводского района, фактически объединив маршруты № 8 и № 9. Теперь пассажиры могут добираться до места назначения без пересадки у Владимирского рынка, как это было ранее.
На линии будут курсировать 14 современных трамваев с интервалом 7 — 10 минут.
Движение по маршруту будет начинаться в 5.30 и заканчиваться в 23.00.
Фото: администрация Саратова