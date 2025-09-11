Сегодня, 10 сентября, в Саратове начал работу новый трамвайный маршрут № 9Д «Детский парк — пос. Комсомольский».

Маршрут объединил центр города и отдаленную часть Заводского района.

Напомним, это часть масштабной модернизации системы городского электротранспорта, которая реализуется при поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Новый маршрут связал центр города с одной из самых отдаленных частей Заводского района, фактически объединив маршруты № 8 и № 9. Теперь пассажиры могут добираться до места назначения без пересадки у Владимирского рынка, как это было ранее.

На линии будут курсировать 14 современных трамваев с интервалом 7 — 10 минут.

Движение по маршруту будет начинаться в 5.30 и заканчиваться в 23.00.

Фото: администрация Саратова