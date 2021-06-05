Сегодня, 5 июня, в саратовской школе «Аврора» в поселке Солнечный-2 проходит конференция регионального отделения партии «Единая Россия».

В ней принимают участие 178 делегатов, которых избрали в местных отделениях партии.

Главная цель мероприятия — выбрать тех, кто отправится на XX съезд партии, который состоится в Москве 19 июня.

В зале школы «Аврора» собрались почти 200 делегатов, выбранные местными отделениями, члены регионального политосовета.

Председательствует секретарь реготделения Николай Панков.

В начале конференции член Высшего совета партии губернатор Саратовской области Валерий Радаев, председатель областной думы Александр Романов, председатель совета сторонников партии Алексей Антонов, секретарь реготделения Николай Панков вручили партийные билеты вновь принятым членам партии.

В повестке первым вопросом было обсуждение текущих задач регионального отделения ЕР.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в своем выступлении поздравил с успешным проведением предварительного голосования, где кроме известных сильных кандидатов их выиграли новые люди, с новыми идеями.

Он отметил, что никогда не было таких бюджетных вливаний в регион, которые работают на всех уровнях, от областного до местного, муниципального.

— Наша повседневная задача работать с людьми, по примеру председателя ГД Вячеслава Володина, чтобы была на территории области иная социальная обстановка. Этот пример надо перенимать депутатам всех уровней. Не только задавать вопросы, но и искать решения, — сказал губернатор.

Он поставил задачу, оправдать ожидания населения, поменять его отношение к своей области в лучшую сторону, и вместе с этим улучшить позиции региона в федеральных рейтингах.

Секретарь реготделения Николай Панков поблагодарил партийцев всех за работу на праймериз, в которых участвовали и побеждали в том числе и беспартийные.